Обнародована видеозапись допроса боевиков, планировавших теракты в Дагестане
15 октября 2017, 08:20 [ «Аргументы Недели» ]
Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал оперативную видеозапись задержания и допроса боевиков террористической группировки "Исламское государство", планировавших совершить теракты в Дагестане. (Террористическая организация ИГ в России запрещена).
НАК 14 октября сообщил, что ФСБ и МВД пресекли деятельность законспирированной ячейки ИГ в Москве и Махачкале. По данным НАК, 13 и 14 октября в Москве были задержаны четверо членов "спящей ячейки", все они выходцы из Дагестана.
В Махачкале также были обнаружены два тайника, принадлежавшие злоумышленникам, в которых хранились три готовые к применению самодельные взрывные устройства.
На одном из видео запечатлен момент задержания боевиков в автомобиле.
На втором видео задержанные дают признательные показания. Один из них признался, что планировал поехать в Среднюю Азию и приобрести оружие для нападения на силовиков.