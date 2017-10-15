Обнародована видеозапись допроса боевиков, планировавших теракты в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал оперативную видеозапись задержания и допроса боевиков террористической группировки "Исламское государство", планировавших совершить теракты в Дагестане. (Террористическая организация ИГ в России запрещена).

НАК 14 октября сообщил, что ФСБ и МВД пресекли деятельность законспирированной ячейки ИГ в Москве и Махачкале. По данным НАК, 13 и 14 октября в Москве были задержаны четверо членов "спящей ячейки", все они выходцы из Дагестана.

В Махачкале также были обнаружены два тайника, принадлежавшие злоумышленникам, в которых хранились три готовые к применению самодельные взрывные устройства.

На одном из видео запечатлен момент задержания боевиков в автомобиле.

На втором видео задержанные дают признательные показания. Один из них признался, что планировал поехать в Среднюю Азию и приобрести оружие для нападения на силовиков.