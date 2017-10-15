Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в Европе

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита А в европейских странах. В вспышке гепатита А в 20 странах Европы ведомство уведомил Европейский центр по предупреждению и контролю за заболеваниями (ЕCDC). 20 стран региона уведомили о 2873 подтвержденных случаях заболевания за последние 16 месяцев.

"Согласно оценке риска распространения гепатита А в странах Евросоюза, подготовленной 29 сентября текущего года ЕCDC, в период с 1 июня 2016 года по 27 сентября 2017 года 20 европейских стран (Австрия, Англия, Бельгия, Голландия, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Швеция, Уэльс, Финляндия, Франция и Эстония) уведомили о 2873 подтвержденных случаях гепатита А… Данные ECDC свидетельствуют о том, что вспышка гепатита А в Европе нарастает и в будущем следует ожидать ее усиления", — говорится в сообщении.

Польша не уведомила о количестве заболевших в 2017 году. Но эпидемиологический скрининг ECDC по Польше показал по состоянию на 17 сентября текущего года 1426 случаев гепатита А. Это в 55 раз выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Россиян призывают учитывать этот момент при планировании поездок в Европу.

Напомним, в США в штате Калифорния объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за эпидемии вируса гепатита А.