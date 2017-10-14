Глава СК РФ назвал условия для отмены моратория на смертную казнь

В субботу, 14 октября, глава СК РФ Александр Бастрыкин после лекции в Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина назвал условие для отмены моратория на смертную казнь.

Бастрыкин, отвечая на вопросы слушателей, заявил, что подобный исход возможен лишь по итогам референдума. Кроме того, глава СК РФ подчеркнул, что применять смертную казнь следовало бы только в особых случаях в отношении граждан, которые совершили особо тяжкие преступления, передает РИА "Новости".

Официальный представитель СК Светлана Петренко уточнила, что сам Александр Бастрыкин выступает за гуманные методы, а не за устрашение людей.