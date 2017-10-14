Как глава Минсельхоза Ткачев на совещании Путина рассмешил (ВИДЕО)

Министр сельского хозяйства Александр Ткачёв рассмешил президента РФ Владимира Путина в ходе совещания по вопросам развития сельского хозяйства. Глава Минсельхоза рассказывал о развитии производства свинины.

Ткачёв привел в пример Германию, которая производит свинины 5,5 миллиона тонн в год и почти 3 миллиона экспортирует в такие страны как Китай, Индонезия, часть – Япония, Корея.

Владимир Путин остановил доклад главы Минсельхоза и напомнил, что Индонезия – это мусульманская страна, там свинину не едят. "Южная Корея, какая разница. Рост производства – это результат увеличения", - продолжил Александр Ткачёв.