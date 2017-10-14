Волна магнитных бурь накрыла Землю. Магнитная буря началась на Земле 13 октября. Буря продлится сегодня, 14 октября, и в воскресенье, 15 октября. Магнитосфера в эти дни сохранится возбужденной.

Главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев объяснил причину возникновения новой магнитной буря. По данным ученого, причиной возмущения магнитного поля Земли стал не взрыв на Солнце, а усиление солнечного ветра. "Это гораздо менее слабый катализатор", - отметил Богачев. Как отметил астрофизик, магнитные бури подобной силы – обычное явление и происходят в среднем 10 раз в год, в зависимости от состояния Солнца.

Вчера по пятибалльной шкале сила магнитных бурь оценивалась – индекс G2. 14 октября интенсивность геомагнитного шторма утихнет до G1, - сообщаетcя на сайте m24. Бури подразделяются на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).

Напомним, Госдума предложила давать отгулы метеозависимым работникам во время магнитных бурь.