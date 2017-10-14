СМИ узнали о встрече Ксении Собчак и Владимира Путина для интервью

Телеведущая, журналистка Ксения Собчак встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы взять у российского лидера интервью для фильма о своем отце - мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке.

О встрече Путина с Собчак сообщила Русская служба ВВС. Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова рассказала о том, что дочь начала снимать фильм к 80-летию со дня рождения Анатолия Собчака.

По данным источников Би-Би-Си, после того как операторы и осветители, президента и журналистка остались поговорить наедине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков информацию о встрече Путин и Собчак не стал комментировать. До Собчак сотрудники ВВС пока не дозвонились.

С недавнего времени в сети обсуждают, станет ли Ксения Собчак кандидатом на пост президента России.