Названы пять округов в Москве, где применят проекты архитекторов для реновации

Названы пять округов в Москве, в которых применят проекты архитекторов для реновации. Идеи и концепции, предложенные к финалу конкурса 13 октября архитектурным сообществом для пяти экспериментальных микрорайонов реновации, станут основой для дальнейшей разработки проектов новых кварталов.

Первые проекты разработают для стартовых площадок, расположенных в Восточном, Северо-Восточном, Юго-Восточном, Зеленоградском округах и ТиНАО.

В пресс-службе стройкомплекса Москвы сообщили о том, что проекты, которые сейчас проходят конкурсный отбор, являются пилотными. Идеи и концепции, предложенные архитектурным сообществом для первых пяти площадок, станут основой для дальнейшей разработки проектов новых кварталов, которые будут строиться по программе реновации, - передает ТАСС. Решение приняли на заседании штаба по реализации программы, состоявшемся 12 октября под председательством Сергея Собянина.

Принято решение при проектировании и строительстве многоквартирных домов в рамках программы разработать и утвердить стандарт использования информационно-коммуникационных технологий, сетей 5G и технологий умного города.

Адресный перечень стартовых площадок для строительства домов под переселение по программе реновации Собянин утвердил 26 сентября. В него вошли 210 стартовых площадок в 75 районах на территории всех округов столицы.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, строить жилые дома на них будут в два этапа., - сообщаетя на сайте мэрии. Первый приходится на 2018–2019 годы и включает работы на 59 площадках, при этом 12 домов первого этапа уже сданы в эксплуатацию. На втором этапе начнется строительство еще 151 дома, переселение в них начнется в 2020–2021 годах.