Собянин произвел кадровые перестановки
14 октября 2017, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]
Мэр Москвы Сергей Собянин произвел кадровые перестановки. Московский глава назначил пять руководителей столичных управ. Пост главы управы Северного Медведково занял Михаил Пучков.
Ранее Пучков возглавлял управу Лианозово. Главой района Очаково-Матвеевское назначена Светлана Живаева. Главой Ново-Переделкино назначен Николай Булыгин, Перово — Дмитрий Плахих, Гольяново — Игорь Горбатенко.
Заместителем руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Сергей Собянин назначил Веронику Степаненко.
Распоряжения Собянина публикованы на официальном портале мэра и правительства столицы.