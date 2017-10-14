В московском метрополитене опровергли сообщения о поломке поезда нового поколения "Москва" в субботу утром в тоннеле на Таганско-Краснопресненской линии.

Очевидцы-пассажиры ранее сегодня сообщили, что поезд нового поколения "Москва" около 9:10 встал в тоннеле на перегоне между станциями "Кузьминки" и "Текстильщики". Из-за этого инцидента задержка в движении поездов составила около 20 минут.

В официальном твиттер-аккаунте Московского метрополитена по оперативному информированию о работе метро появилось сообщение, опровергающее поломку поезда "Москва".

"9:14–9:24 Таганско-Краснопресненская линия. Были незначительно увеличены интервалы движения из-за подозрения на неисправность поезда", - сообщили в столичной подземке.

"После оперативной проверки неисправность не подтвердилась", - говорится в сообщении в Тwitter.