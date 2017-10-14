Госдума предложила давать отгулы во время магнитных бурь

Депутаты Госдумы предложили давать отгулы работникам, на состояние здоровьях которых влияют магнитные бури. Инициатива о предоставлении отгулов метеозависимым людям принадлежит депутату Василию Власову.

Парламентарий для убедительности своей идеи привел статистику: 70% инфарктов и инсультов происходят во время магнитных бурь, а именно эти заболевания оказываются на первом месте в мире среди болезней. Депутат направил соответствующие запросы в Минздрав, а также Минтруд, которому предложил поучаствовать в разработке законопроекта.

Ранее на этой неделе специалисты центра погоды "Фобос" предупредили, что с пятницы, 13 октября, по воскресенье, 15 октября, Землю накроет мощная магнитная буря.