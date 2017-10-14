Телеведущий Иван Ургант получил в подарок автомобиль "Волга" знаменитого актера театра и кино Иннокентия Смоктуновского.

Ключи от "Волги" - автомобиля "Газ-24" - вручил Урганту в эфире программы "Вечерний Ургант" актер Юрий Колокольников. Колокольников показал телезрителям фотографию автомобиля. Известно, что Смоктуновский ездил на подаренной Урганту машине с 1985 года.

По словам Юрия Колокольникова, "Волга" досталась ему от друзей Иннокентия Смоктуновского. Колокольников предложил Урганту продать автомобиль знаменитости на благотворительном аукционе.