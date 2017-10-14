В центре Москвы в выходные перекроют несколько улиц

В центре Москвы в субботу, 14 октября, из-за парада-карнавала студентов, посвященного открытию XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, перекроют несколько улиц.

По данным информационного центра транспортного комплекса Москвы, с 06:00 13 октября до 18:00 14 октября будут закрыты для проезда:

— Васильевский Спуск;

— Варварка от Старой площади до Красной площади;

— Ильинка от Новой площади до Красной площади;

— Ипатьевский переулок от Ильинки до Варварки;

— Никольский переулок от Ильинки до Варварки;

— Рыбный переулок от Ильинки до Варварки.

14 октября с 06:00 до 18:00:

— Москворецкая набережная от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста;

— Кремлевская набережная от Большого Москворецкого моста до Пречистенской набережной;

— Ленивка от Пречистенской набережной до Волхонки;

— Соймоновский проезд от Пречистенской набережной до Волхонки;

— Пречистенская набережная — съезд с Большого Каменного моста на Кремлевскую набережную;

— Фрунзенская набережная.

14 октября с 06:00 до 19:30:

— Лужнецкая набережная;

— улица Лужники от Новодевичьей набережной до Лужнецкой набережной.

14 октября с 12:00 до 18:30:

— улица Тимура Фрунзе от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта;

— 1-я Фрунзенская улица от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта;

— 2-я Фрунзенская улица от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта;

— 3-я Фрунзенская улица от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта;

— Крымский проезд от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной;

— Новокрымский проезд от дома 3 до Пречистенской набережной;

— Турчанинов переулок от дома 2 до Пречистенской набережной;

— Хилков переулок от дома 1, корпуса 2 до Пречистенской набережной;

— Коробейников переулок от Бутиковского переулка до Пречистенской набережной;

— 1-й Зачатьевский переулок от Курсового переулка до Пречистенской набережной;

— Курсовой переулок от дома 5, строения 3 до Соймоновского проезда;

— 3-й Обыденский переулок от 1-го Обыденского переулка до Соймоновского проезда.

14 октября с 12:00 до 19:30:

— улица Хамовнический Вал.

Фестиваль молодежи пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. Старт фестивалю будет дан на международном параде-карнавале сегодня в Москве.

Участниками фестиваля станут 20 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из 180 стран мира.