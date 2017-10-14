В центре Москвы в выходные перекроют несколько улиц
14 октября 2017, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]
В центре Москвы в субботу, 14 октября, из-за парада-карнавала студентов, посвященного открытию XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, перекроют несколько улиц.
По данным информационного центра транспортного комплекса Москвы, с 06:00 13 октября до 18:00 14 октября будут закрыты для проезда:
— Васильевский Спуск;
— Варварка от Старой площади до Красной площади;
— Ильинка от Новой площади до Красной площади;
— Ипатьевский переулок от Ильинки до Варварки;
— Никольский переулок от Ильинки до Варварки;
— Рыбный переулок от Ильинки до Варварки.
14 октября с 06:00 до 18:00:
— Москворецкая набережная от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста;
— Кремлевская набережная от Большого Москворецкого моста до Пречистенской набережной;
— Ленивка от Пречистенской набережной до Волхонки;
— Соймоновский проезд от Пречистенской набережной до Волхонки;
— Пречистенская набережная — съезд с Большого Каменного моста на Кремлевскую набережную;
— Фрунзенская набережная.
14 октября с 06:00 до 19:30:
— Лужнецкая набережная;
— улица Лужники от Новодевичьей набережной до Лужнецкой набережной.
14 октября с 12:00 до 18:30:
— улица Тимура Фрунзе от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта;
— 1-я Фрунзенская улица от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта;
— 2-я Фрунзенская улица от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта;
— 3-я Фрунзенская улица от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта;
— Крымский проезд от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной;
— Новокрымский проезд от дома 3 до Пречистенской набережной;
— Турчанинов переулок от дома 2 до Пречистенской набережной;
— Хилков переулок от дома 1, корпуса 2 до Пречистенской набережной;
— Коробейников переулок от Бутиковского переулка до Пречистенской набережной;
— 1-й Зачатьевский переулок от Курсового переулка до Пречистенской набережной;
— Курсовой переулок от дома 5, строения 3 до Соймоновского проезда;
— 3-й Обыденский переулок от 1-го Обыденского переулка до Соймоновского проезда.
14 октября с 12:00 до 19:30:
— улица Хамовнический Вал.
Фестиваль молодежи пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. Старт фестивалю будет дан на международном параде-карнавале сегодня в Москве.
Участниками фестиваля станут 20 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из 180 стран мира.