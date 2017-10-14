Омбудсмен заступилась за показавшую на уроке фильм «Оно» учительницу

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова встала на защиту учительницы, которая на уроке в одной из школ подмосковной Балашихи показала фильм "Оно" ученикам восьмого класса.

Педагогу пришлось уволиться из школы в связи с этим инцидентом. Детский омбудсмен заявила, что школьный учитель имеет право под свою ответственность показывать кино с маркировкой "18+" на уроке. По ее мнению, учительница хотела таким образом найти контакт с детьми. "Я и сама люблю Стивена Кинга. Мой приятель, журналист и кинокритик Антон Долин сказал, что этот фильм очень даже подходит для такого возраста", — поделилась Ксения Мишонова.

пожалела о том, что из-за этого инцидента учительница покинула школу. «Она написала заявление по собственному желанию из-за того, что на нее пожаловались. Никаких репрессий в отношении нее нет. Детский омбудсмен уверена, что учительница без проблем трудоустроится в другую школу, - сообщает "Интерфакс".

13 октября появилась информация об увольнении учительницы одной из школ п Балашихи после того, как на уроке русского языка она показала детям по их просьбе фильм "Оно" по книге Стивена Кинга.

Фильм ужасов "Оно" установил мировой рекорд среди картин своего жанра по кассовым сборам.