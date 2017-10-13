В Симферополе неизвестные хотели украсть ребенка

На днях стало известно, что около одной из симферопольских школ был замечен педофил, который предлагал детям деньги за сопровождение домой. Сегодня негодяя разыскивает полиция. Однако появились сообщения о новых преступниках, охотящихся за детьми.

Как написал в социальной сети местный житель Игорь КОНОВАЛОВ, в четверг около гимназии №1 пытались украсть ребенка. На остановке к нему подъехала черная тонированная машина марки «BMW», в которой находились двое молодых людей. Они настойчиво пытались предлагать подвезти ребенка до дома, угостить конфетой, а если он будет себя хорошо вести – купить «iPhone», пишут "Аргументы недели".

«Малыш сориентировался и сбежал. Сейчас в милиции создают фоторобот, заявление написали. Также, по словам работников полиции, по городу ездят мужчины на «Мерседесе» и «Хюндае», которые предлагают аналогичные вещи», – сообщил симферополец.