Песков объяснил перенос совещания у Путина из Липецка в Воронеж

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил перенос совещания у президента РФ Владимира Путина о развитии сельского хозяйства из Липецкой в Воронежскую область. По словам пресс-секретаря президента РФ, в Липецкой области была нелетная погода.

Ранее сообщалось, что совещание Путин проведет в Усмани. "К сожалению, не получилось, и была передвинута на более поздние сроки поездка в Липецкую область, в город Усмань, в связи с погодными условиями", - цитирует ТАСС Пескова.

На совещании обсудили вопросы дальнейшего развития агропромышленного комплекса России.

В начале совещания Путин отметил, что Воронежская область является одним из безусловных лидеров по темпам роста сельхозпроизводства, - сообщила пресс-служба Кремля. "Они впечатляют: за девять месяцев текущего года рост составил 9 процентов. Я даже не знаю, будет ли такой рост где-то ещё", - сказал российский лидер.

"Сельское хозяйство в целом демонстрирует устойчивую, качественную положительную динамику. Сегодня это действительно современная, привлекательная для инвестиций отрасль, один из локомотивов развития экономики страны", - заявил глава государства.