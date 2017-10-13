Период повышенной заболеваемости гриппом в Подмосковье - в декабре

Согласно прогнозу министерства здравоохранения Московской области, период повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ в Подмосковье начнется в декабре, а пики подъема появятся после январских праздников, после каникул.

Министр здравоохранения глава Московской области Дмитрий Марков дал прогноз по заболеваемости гриппом для жителей Подмосковья. "По прогнозам, мы входим в заболеваемость в декабре, а пики подъема обычно идут после январских праздников. Я думаю, что один к одному так и будет в этом сезоне", - сообщил главный медик Подмосковья.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова сообщала, что люди уже начали болеть, и еще больше заражений гриппом начнется в начале ноября. Скворцова призывает делать прививки.