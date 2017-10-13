Роспотребнадзор проверил радиационный фон на Среднем Урале

Свердловский Роспотребнадзор проверил радиационный фон в Свердловской области и опроверг слухи об идущем со стороны Челябинской области "радиоактивном облаке".

«В связи с поступившей из СМИ информацией о неблагополучном радиационном фоне в Челябинской области, Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области организован мониторинг радиационного фона на границе с территорией Челябинской области», - говорится в сообщении.



Мощность дозы гамма-излучения на открытой местности сейчас не превышает допустимый уровень радиационного фона, говорят специалисты.