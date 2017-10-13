На время фестиваля молодежи и студентов в Москве разгонят облака

Согласно данным базовой метеостанции на ВДНХ, за прошедшие сутки в столице зафиксировано выпадение 8 мм осадков, показатель одного порядка с месячной нормой. Дождливая погода должна сохраниться и в предстоящие выходные, поэтому, в связи с проведением карнавала Всемирного фестиваля молодежи и студентов, спецавиация будет разгонять облака над Москвой, пишет "Москва 24".



Всего за сутки на Москву выпало почти 15% сентябрьской нормы осадков, которая составляет 65 мм". Синоптики отмечают, что 13 октября ожидается выпадение 6 мм осадков, 14 октября – 9 мм, 15 октября – 5 мм.



Ранее стало известно, что 14 октября в столице начнут продавать тематические проездные билеты "Единый" с дизайном, посвященным XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Мероприятие состоится в Москве и в Сочи с 14 по 22 октября.



