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На время фестиваля молодежи и студентов в Москве разгонят облака

13 октября 2017, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

На время фестиваля молодежи и студентов в Москве разгонят облака
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Согласно данным базовой метеостанции на ВДНХ, за прошедшие сутки в столице зафиксировано выпадение 8 мм осадков, показатель одного порядка с месячной нормой. Дождливая погода должна сохраниться и в предстоящие выходные, поэтому, в связи с проведением карнавала Всемирного фестиваля молодежи и студентов, спецавиация будет разгонять облака над Москвой, пишет "Москва 24". 

Всего за сутки на Москву выпало почти 15% сентябрьской нормы осадков, которая составляет 65 мм". Синоптики отмечают, что 13 октября ожидается выпадение 6 мм осадков, 14 октября – 9 мм, 15 октября – 5 мм.

Ранее стало известно, что 14 октября в столице начнут продавать тематические проездные билеты "Единый" с дизайном, посвященным XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Мероприятие состоится в Москве и в Сочи с 14 по 22 октября.

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Украинским банкам запретили принимать российские деньги с изображением Крыма

Изображение Крыма украшает новую 200-рублевую купюру, которую ранее на этой неделе представила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Символы для банкнот были выбраны в рамках интернет-конкурса.

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Сбежавшая с детьми к боевикам в Сирию писательница из Мурманска могла погибнуть

Сбежавшая с детьми к боевикам в Сирию писательница из Мурманска могла погибнуть

Сбежавшая в Сирию с сыном и дочкой детская писательница из Мурманска Дарья Ицанкова могла погибнуть. Женщина сбежала в Сирию к боевикам вместе с двумя детьми в 2013 году.

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Период повышенной заболеваемости гриппом в Подмосковье - в декабре

Согласно прогнозу министерства здравоохранения Московской области, период повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ в Подмосковье начнется в декабре, а пики подъема появятся после январских каникул.

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Пролет астероида 2012 TC4 мимо Земли сняли на видео

Напомним, небесное тело диаметром 15-30 метров накануне прошло возле планеты на расстоянии порядка 50 тысяч километров. По космическим меркам это расстояние весьма небольшое, отметили специалисты.

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ОНФ: отсутствие стандартов затрудняет оказание качественной медпомощи пациентам

ОНФ: отсутствие стандартов затрудняет оказание качественной медпомощи пациентам

Эксперты Народного фронта заявили, что отсутствие стандартов затрудняет оказание качественной медпомощи пациентам. ОНФ обратил внимание, что разработка медицинских стандартов ведется очень медленно.

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На время фестиваля молодежи и студентов в Москве разгонят облака

Согласно данным базовой метеостанции на ВДНХ, за прошедшие сутки в столице зафиксировано выпадение 8 мм осадков, показатель одного порядка с месячной нормой. Дождливая погода должна сохраниться и в предстоящие выходные, поэтому, в связи с проведением карнавала Всемирного фестиваля молодежи и студентов, спецавиация будет разгонять облака над Москвой.

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Лоза назвал причины популярности песни Despacito

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Официальный представитель Кремля прокомментировал сегодня заявление по Крыму, сделанное президентом Чехии. Милош Земан предложил России компенсировать Украине потерю полуострова деньгами или ресурсами.

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В Кремле надеются на нормализацию российско-украинских отношений

В Кремле надеются на нормализацию российско-украинских отношений

На вопрос, насколько Кремлю важно признание присоединения Крыма Украиной, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что Россия надеется на соответствующие действия украинских властей.

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Под обеими арками Крымского моста прошло первое судно

Под обеими арками Крымского моста прошло первое судно

Днем в пятницу, 13 октября, под двумя арочными пролетами моста через Керченский пролив прошло первое судно. Данную информацию сегодня предоставили в информационном центре "Крымский мост".

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Главный судмедэксперт Москвы уволился из-за беспорядков в столичных моргах

Главный судмедэксперт Москвы уволился из-за беспорядков в столичных моргах

Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения города Москвы Евгений Кильдюшов уволен. Главный судмедэксперт столицы написала заявление об увольнении по собственному желанию.

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Молодая жительница Москвы угнала у таксиста автомобиль

Молодая жительница Москвы угнала у таксиста автомобиль

Молодая жительница Москвы угнала у таксиста, выполнявшего ее заказ, автомобиль. Сотрудники столичной полиции, как сообщается в пятницу, 13 октября, задержали 28-летнюю подозреваемую в Печатниках.

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Извержение вулкана Симмоэ в Японии заснято на видео (ВИДЕО)

Извержение вулкана Симмоэ в Японии заснято на видео (ВИДЕО)

В Японии произошло извержение вулкана Симмоэ. "Охотник" за природными катаклизмами Джеймс Рейнольдс снял пробудившийся вулкан и извержение с помощью квадрокоптера.

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Глава Samsung увольняется из-за кризиса в компании

Глава Samsung увольняется из-за кризиса в компании

Генеральный директор Samsung Electronics Квон О Хьюн решил уйти в отставку. Он также покинет пост в компании Device Solutions Business и в Samsung Display. Топ-менеджер не намерен переизбираться в качестве члена Совета директоров и председателя правления после истечения его полномочий весной 2018 года

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Киев заявил о возможности обмена двух задержанных в РФ украинских пограничников

Киев заявил о возможности обмена двух задержанных в РФ украинских пограничников

В Киеве заявили, что есть возможность обмена задержанных в Брянской области украинских пограничников на пограничников из РФ, которые были летом задержаны на крымском участке российско-крымской границы.

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Вышел на связь бывший муж россиянки, погибшей в Доминикане

Вышел на связь бывший муж россиянки, погибшей в Доминикане

Бывший муж россиянки, погибшей на трассе в Доминикане, направляется в город Златоуст, где живет из общий ребенок.Появились слухи, что женщина занималась эскорт-услугами. Бывший муж об этом не знает.

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Дана Борисова поговорила с дочерью впервые за месяц

Дана Борисова поговорила с дочерью впервые за месяц

Телеведущая Дана Борисова, которая находится на реабилитации в Таиланде, страдает из-за того, что ей не дают общаться с дочерью. В настоящий момент Полина живет вместе со своим отцом Максимом Аксеновым.

//Происшествия

Семейная пара пыталась продать своего новорожденного ребенка под Воронежем

Семейная пара пыталась продать своего новорожденного ребенка под Воронежем

Под Воронежем гражданские супруги попытались продать своего новорожденного ребенка. Согласно информации следственного управления СК региона, маленькую девочки хотели обменять на 30 тысяч рублей.

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