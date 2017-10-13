ОНФ: отсутствие стандартов затрудняет оказание качественной медпомощи пациентам

Эксперты Народного фронта заявили, что отсутствие стандартов затрудняет оказание качественной медпомощи пациентам. Представленные Минздравом клинические рекомендации не могут заменить стандарты, поскольку они не гарантируют получение доступных и качественных медицинских услуг.

Эксперты ОНФ по итогам анализа соответствующего доклада правительства РФ сделали вывод о том, что разрабатываемые ведомством клинико-статистические группы заболеваний – лишь часть способа оплаты медицинского обслуживания.

Клинические рекомендации, разработанные Минздравом и медицинскими профессиональными организациями, содержат описание технологии оказания медицинской помощи при определенных заболеваниях. Как отметили эксперты ОНФ, клинические рекомендации не являются нормативным документом и не обязательны к исполнению для поликлиник и больниц, а значит, не могут служить гарантией оказания россиянам доступного и качественного лечения.

В докладе правительства говорится, что предполагается разрабатывать новые стандарты медпомощи, которые должны определить конкретный перечень медуслуг и лекарств, гарантированных гражданам в случае заболевания, а также обеспечить высокое качество оказания медпомощи.

ОНФ обратил внимание, что разработка медицинских стандартов ведется очень медленно. По данным страховых медицинских организаций, каждый пятый случай оказания медицинской помощи, попавший на экспертизу, имеет нарушения. Примерно четверть нарушений повлекли неблагоприятные последствия для здоровья граждан. А в целом каждый 15-й случай оказания медицинской помощи несет негативные последствия или риски для здоровья пациента, - сообщается на сайте ОНФ.