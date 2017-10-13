Под обеими арками Крымского моста прошло первое судно

Днем в пятницу, 13 октября, под двумя арочными пролетами моста через Керченский пролив прошло первое судно.

Данную информацию сегодня предоставили в информационном центре "Крымский мост". Ранее капитан морского порта Керчь официально отменил запрет на движение судов в зоне строительства, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что на фарватерных опорах строящегося моста на высоте 35 метров над уровнем воды был закреплен автомобильный пролет, масса которого достигает пяти тысяч тонн.