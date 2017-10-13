Главный судмедэксперт Москвы уволился из-за беспорядков в столичных моргах

Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения города Москвы Евгений Кильдюшов уволен. Главный судмедэксперт столицы сам написала заявление об увольнении.

Кильдюшов освобожден от должности в связи с многочисленными претензиями к его работе, сообщил источник издания Лента.ру, знакомый с ситуацией. Претензии к Кильдюшову, который сам обратился в департамент здравоохранения Москвы с заявлением об увольнении, имеются у правоохранительных органов.

По данным МВД, в начале октября в нескольких столичных моргах прошли обыски, - сообщает РБК.

Обыски прошли и в Бюро судебно-медицинской экспертизы, расположенном в Тарном проезде, и в морге больницы им. Боткина. После закрытия ряда столичных моргов большое количество тел перевезли в морг Царицыно. По версии следствия, там отсутствовала нормальная вентиляция, из-за этого 12 сотрудников заразились туберкулёзом. Возбуждено уголовное дело.

Евгений Кильдюшов — доктор медицинских наук, профессор. В 1992 году окончил Российский государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, получив квалификацию врача-лечебника. В 1995-м окончил аспирантуру при РГМУ по специальности «Судебная медицина», - сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.