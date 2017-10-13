На Южном Урале стартовал третий сезон соревнований «Самый сильный школьник»

Третий сезон проекта «Самый сильный школьник», который организовала Русская медная компания, стартовал 12 октября в школе №135 города Челябинска. Здесь за звание самого сильного школьника сразились 26 мальчиков и 19 девочек, который активно поддержали родственники, друзья и педагоги. Ребята скакали на скакалке, отжимались, бегали и выполняли другие упражнения. Жюри оценивали и скорость, и технику.

По итогам стартовых состязаний самыми сильными девочками 135 школы оказались Анна Бухарова, Полина Юсупова и Анастасия Сафонова, а мальчиками - Сергей Овсянников, Марат Хаиров и Дмитрий Шамардин. Им выдали медали и предоставили шанс сразиться за путевку в финал, который намечен на май следующего года.

В этом году ожидается, что проект объединит порядка 3400 человек, причем около тысяч из них — со всех уголков региона. Состязания охватит 40 школ области.