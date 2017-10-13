Автомобильный пролет Крымского моста закреплен на фарватерных опорах

На фарватерных опорах Крымского моста закреплен автомобильный пролет.

Согласно последним данным, масса конструкции, которая расположена на высоте 35 метров над уровнем моря, превышает пять тысяч тонн. Отмечается, что накануне около 20.00 строители подняли пролет и приступили к его закреплению. В общей сложности процесс подъма арки занял около пяти часов.

Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на инфоцентр "Крымский мост", в канале уже разрешено судоходство.