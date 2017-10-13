Из-за долгов в Подольске отключат от электроснабжения троллейбусы

Предприятие "Мосэнергосбыт" собирается полностью отключить от электроснабжения троллейбусы в Подольске. МУП "Подольский троллейбус" останется без электричества с 12:00 мск пятницы, 13 октября, из-за накопившейся задолженности предприятия за энергию.

В "Мосэнергосбыте" предупредили о возможных перебоях в движении троллейбусов. Задолженность "Подольского троллейбуса" составила более 4 млн рублей. Долги накопились за июнь-сентябрь 2017 года. По данным "Мосэнергосбыта", МУП не принимал никаких действий для того, чтобы смягчить ситуацию, поэтому режим 50% ограничения электроснабжения уже был введен ранее для предприятия.

В "Мосэнергосбыте" сообщили, что энергоснабжение подольских троллейбусов возобновится только после полной оплаты задолженности.