Глава Минздрава Вероника Скворцова дала прогноз о начале эпидемии гриппа

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что эпидемия гриппа может начаться в начале ноября. По данным Минздрава, в настоящее время зафиксировано достаточно много случаев заболеваний. Порог заболеваемости гриппом пока не превышен.

Глава Минздрава призвала всех россиян сделать прививку. Прививки сейчас можно сделать в мобильном пункте. Скворцова заверила, что это так же безопасно, как в поликлинике.

В Москве мобильные пункты установлены около некоторых станций метро.

Вероника Скворцова отметила, что благодаря прививкам смертность от гриппа за последние годы снизилась в 20 раз.

"Сколько бы случаев заболевания ни было, всего 3% всех госпитализированных от гриппа – привитые. И то, обычно заболевание течёт не очень серьёзно", - сказала главный медик России.