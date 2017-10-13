Опрос: какая зарплата осчастливит россиян

Россияне для счастья хотят зарабатывать 50 тысяч рублей в месяц. По мнению участников исследования, зарплата размером в 100 тысяч рублей в месяц позволит нашим соотечественникам стать богатыми.

Опрос провел Фонд общественного мнения (ФОМ). Согласно результатам опроса, половина респондентов считают, что богатство способствует развитию негативных качеств человека. Относительно бедности мнения участников исследования разделились: 37% считают, что она также делает человека хуже, столько же сказали, что она никак не влияет на моральные качества человека. 13% респондентов уверены, что бедность делает человека лучше, - сообщает РИА Новости.

По данным опроса, с 2011 года на 4% снизилось число людей, считающих, что в России имеется большой разрыв между бедными и богатыми.