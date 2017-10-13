Дополнительные полосы для движения транспорта появятся на Кутузовском проспекте

На Кутузовском проспекте в Москве между улицами Минская и Генерала Ермолова появятся дополнительные полосы для движения транспорта.

Об этом в пятницу, 13 октября, сообщил глава столичного Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев, который отметил, что будут сужены уже существующие полосы. Как уточняет ТАСС, пропускная способность магистрали существенно увеличится.

Предполагается, что ширина полос будет уменьшена с 3,5 м до 3,25 м, а выделенные полосы для движения общественного транспорта сузят с 5-6 м до 3,5 м.