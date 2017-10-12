Вероника Скворцова высказалась о своем отношении к селфи

Министр здравоохранения Вероника Скворцова высказала свое мнению о селфи. По мнению главы Минздрава, любовь к селфи является проявлением эгоцентризма и стресса.

Скворцова считает, что если человек спросонья сразу хватается за телефон и проверяет соцсети - это симптом одинокого человека. По словам главы Минздрава, она рассматривает селфи как распущенность. "Дело в том, что это проявление эгоцентризма, и нельзя видеть весь мир в себе, тем более что ты - это не твое тело и не твое лицо. Это совершенно иная материя, и даже если тебя завтра обезобразят или поменяют твое лицо, ты останешься самим собой", — сказала Вероника Скворцова.

По мнению министра, если человек интересуется миром и другими людьми, то у него этой проблемы никогда не будет.