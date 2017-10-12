Глава Минздрава Скворцова рассказала о пользе употребления алкоголя в микродозах

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о пользе употребления алкоголя, но только непременно в определенных дозах. Как отметила глава Минздрава, алкоголь является сложной для обсуждения темой.

Она привела в качестве примера Францию, в этой стране самый низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний. По словам Скворцовой, микродозы алкоголя являются профилактикой развития атеросклероза. "Позитивно работает доза до 90 г чистого спирта в неделю", - подчеркнула глава Минздрава. По данным министра, 90-300 граммов в неделю является доза "серой зоны", которая еще не особого вредит организму человека. Превышение этой дозы уже опасно для здоровья, причем не только для печени. От переизбытка алкоголя возможны панкреатиты, артериальная гипертония, инфаркты.