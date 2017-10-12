Автодорожный арочный пролет Крымского моста поднят на высоту 35 м от уровня моря

Автодорожный арочный пролет Крымского моста, который возводят через Керченский пролив, поднят на высоту 35 метров от уровня моря. Мостостроители выполнили ответственную операцию - подъем 5500-тонной автодорожной арки транспортного перехода Крымского моста - на фарватерные опоры.

Сложнейшая морская операция по установке арки идет вторые сутки. Поэтапный процесс подъема арки занял около пяти часов, - сообщает информационный центр "Крымский мост". Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого - 227 метров, железнодорожный весит шесть тысяч тонн, автодорожный - 5,5 тысяч тонн.

Как только строители подтвердят надежность закрепления арочного пролета, проход судов в Керчь-Еникальском канале возобновится в стандартном режиме.

Крымский мост соединит Крым и Краснодарский край.