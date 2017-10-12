Итальянские модные дома отказываются работать с мехом

Итальянские модные дома отказываются работать с натуральным мехом. Начиная с будущего года всемирно известный модный дом Gucci полностью прекратит использование меха в своих коллекциях.

Глава компании Gucci Марко Бидзарри объявил в Лондоне в колледже моды о том, что в коллекции весна/лето-2018 меховых изделий бренда Gucci не появится, - сообщает Elle. По словам дизайнера, модный дом Gucci намерен примкнуть к международному альянсу Fur Free Alliance, включающий более 40 организаций, которые занимаются защитой животных. Вступление Gucci в альянс гарантирует, что бренд в своем производстве откажется от использования натурального меха норки, енотовидной собаки, лисы, кролики и других животных.

Сначала в 2015 году Hugo Boss сообщила об отказе использовать натуральный мех для своих коллекций, в 2016 – Armani. Отказались от меха бренды Tommy Hilfiger и Calvin Klein.