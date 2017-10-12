Памятник Петру и Февронии Муромским установят в центре столицы

Памятник святым покровителя брака и семьи Петру и Февронии Муромским появится в центре столицы, сообщает портал "Москва 24". Монумент планируют установить в сквере на Большой Сухаревской площади. По словам председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациями Евгения Герасимова, памятник станет "изюминкой" этого сквера. Отмечается, что на рассмотрение экспертов предлагалось три места расположения.



Решение было принято в четверг, 12 октября, на заседании комиссии по монументальному искусству. О том, что московские власти планируют установить памятник православным святым стало известно еще в июне.



Супруги Петр и Феврония Муромские жили в XIII веке. В их честь россияне 8 июля празднуют День семьи, любви и верности. Жизнь Петра и Февронии считается образцом христианского брака. Муж и жена умерли в один день, их похоронили в разных местах, но позже чудесным образом тела оказались в одной гробнице. Мощи святых находятся в храме Свято-Троицкого монастыря в Муроме.



