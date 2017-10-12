Маршем на Крым Ислямов подыгрывает Порошенко

Заявление организатора и координатора нескольких блокад Крыма Ленура ИСЛЯМОВА о том, что в Украине общественники и националисты готовят большой марш на Крым, это всего лишь отголоски слов ПОРОШЕНКО.

«Это отголоски вот тех заявлений, которые были сделаны президентом ПОРОШЕНКО на парламентской ассамблее Совета Европы. Может быть, в какой-то степени сюда же можно отнести высказывания чешского президента ЗЕМАНА о продаже и так далее», – пояснил в комментарии «Аргументам недели – Крым» политолог Николай ФИЛИППОВ.

По его словам, тема Крыма снова становится одним из предметов политического торга и подобные заявления – это исключительно внешнеполитический шум, который призван отвлечь внимание от намерений Киева выйти из минских соглашений уже теперь официально.

«Поскольку в Сирии западная коалиция проиграла, то Украина – это единственный козырь, который должен раздражать Россию. И для них тема Крыма – это предмет торга. Они не понимают одного: однажды было сказано, что вопрос Крыма не обсуждается», – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Ленур ИСЛЯМОВ в данном случае «исполняет роль массовки, потому что перерезать какую-то коммуникацию, ведущую в Крым, с Украины уже невозможно», пишут "Аргументы недели - Крым".

«Дойти они могут до пограничного поста, там у них проверят документы. Те, кто имеет право въезда на территорию РФ, будут пропущены. Кто не имеет, тот не будет. Кто находится в розыске, возможно, будет задержан. То есть это вопрос соблюдения российского законодательства, а не вопрос политики», – подытожил ФИЛИППОВ.