Не права, что была без прав

Полиция Москвы задержала Анну Казючиц. Российская и белорусская актриса театра и кино, звезда триллера «Юленька» «попалась» на вождении автомобиля без прав. При этом Казючиц отказалась пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Теперь актрисе грозит лишение прав сроком от 1 до 6 месяцев, либо штраф в размере до 30 тысяч рублей.

В интервью Федеральному агентству новостей Казючиц подтвердила, что была задержана за рулем без прав. «Да, это было позавчера, — прокомментировала актриса ФАН. — Я была не права. Я стараюсь быть законопослушной гражданкой, но не всегда получается из-за стечения обстоятельств».