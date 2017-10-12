Борис Дубровский: Нет времени на раскачку, работу нужно ускорить

Южноуральский губернатор Борис Дубровский лично обошел территорию Челябинска и потребовал срочно ускорить работу по подготовку к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года.

- У Челябинска сегодня нет центра, - отметил Борис Дубровский. - Саммиты ШОС и БРИКС – исторический шанс его сформировать. Поэтому у всего пространства задействованной к саммитам городской инфраструктуры должна быть объединяющая идея.

Особое внимание он поручил уделить зданиям-недостроям, которые портят вид Челябинска.

- Выполнять все эти работы надо быстро и в максимально сжатые сроки, нет времени на раскачку. К саммитам все объекты должны быть закончены и сданы, – потребовал глава Челябинской области Борис Дубровский.