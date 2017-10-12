Дорогу Миасс-Златоуст откроют до конца октября

25 октября – именно такой срок нужен дорожникам, чтобы закончить все работы по возведению долгожданной трассы, соединяющей Миасс и Златоуст. Сегодня, 12 октября, глава Южного Урала Борис Дубровский лично проехал по почти готовой дороге и высказал свое мнение.

Дорога почти готова, но замечание есть, и они справедливые. Именно такое решение сегодня озвучил губернатор после того, как проехал всю трассу. Напомним, что из бюджета области на нее было выделено 300 миллионов рублей – дорогу строили с нуля на месте старой грунтовки.

Отметим, что дорога свяжет не только два города горно-заводской зоны, она позволит укрепить туристический кластер «Синегорье» и агломерацию «Горный Урал».

- Мы давно говорим и действуем в рамках развития туристического кластера, - отметил Борис Дубровский. - И строительство новой дороги – это реальная инвестиция. Глава Златоуста показал мне реакцию граждан, в целом, несмотря на некоторую критику, которая точно является справедливой, она положительная. Будем продолжать эту работу.