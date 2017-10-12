МВД опубликовало правила остановки автомобилей за пределами постов ДПС

МВД России опубликовало правила поведения сотрудников ГИБДД при остановке автомобилей вне стационарных постов ДПС. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правила вступают в силу 20 октября. Согласно регламенту, руководители подразделений ДПС будут самостоятельно выбирать места для надзора за правилами дорожного движения. "Место, время формы и методы осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками определяется руководителем подразделения ДПС", - говорится в документе. При надзоре за дорожным движением с использованием патрульной машины служебный автомобиль должен быть хорошо виден водителям - участникам дорожного движения.

В правилах говорится, что сотруднику полиции, остановившему автомобиль, водители смогут предъявить не только бумажный полис ОСАГО, но и электронный ( в распечатанном виде).

Сотрудники ГИБДД должны обращаться с нарушителями ПДД корректно, вежливо, не хамить.

"Аргументы недели" писали, что ГИБДД разрешили проверять документы у пассажиров в любом месте на дороге