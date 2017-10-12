Одобрен проект трамвайной линии в Троицк

Градостроительно-земельная комиссия одобрила проект планировки трамвайной линии, связывающей город Троицк с проектируемой станцией "Прокшино" Сокольнической ветки метро, сообщает портал "Москва 24".



Протяженность путей составит 17,8 километров. Линия будет двухпутной с четырьмя разворотными кольцами и 14 остановками. Обслуживать движение будут десять электротяговых подстанций.



Пути пройдут по земле на обособленном полотне. Пересечения с автодорогами будут регулироваться светофорами с приоритетом для трамваев. Ожидаемое время в пути до конечной остановки составляет 37–38 минут. Предполагается, что линией будут пользоваться порядка 120 тысяч человек в сутки.



Линию планируется соединить с другими трамвайными путями на территории Новой Москвы: "Внуково – Остафьево – город Щербинка", "Минское шоссе – Троицк – Щаповское", "Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево".



Трамвайная линия улучшит транспортное обслуживание свыше 200 тысяч жителей поселений Сосенское, Филимонковское, Десеновское и города Троицка. Кроме того, благодаря новому транспорту снизится нагрузка на дороги и сократится негативное воздействие на окружающую среду, пишет "М24".



