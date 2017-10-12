РМК открыла в Карабаше спортивно-оздоровительный комплекс

Русская медная компания потратила на постройку нового спорткомплекса «Металлург» и капительный ремонт санатория-профилактория «Синегорье» 280 миллионов рублей. СОК могут посещать все желающие.

Напомним, что спортивный комплекс был открыт 18 сентября. Сейчас рядом с ним был открыт после капитального ремонта и местный санаторий-профилакторий. В сумме затраченные средства – 280 миллионов рублей.

Старый санаторий существенно обновили. Здесь произвели ремонт фасада, крыши и номерного фонда, благоустроили территорию. Его одновременно смогут посещать 52 человека. Как и спорткомплекс, его смогут посещать все желающие. Для работников завода предусмотрены скидки - они оплачивают всего 15 процентов цены путевки, а ветераны завода и шахты – 10 процентов.

Все работы были проведены в рамках соглашения о развитии Карабаша. Документ был подписан между правительством Челябинской области, муниципалитетом и РМК в феврале 2017 года на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017».