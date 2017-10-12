В Петербурге будут создавать роботов-подводников

В Санкт-Петербурге состоялось открытие лаборатории Фонда перспективных исследований на базе Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин», деятельность которой будет направлена на создание технологий роботизированных необитаемых комплексов для проведения исследований в глубоководных районах мирового океана.

Как отметили в фонде, в состав комплекса, разрабатываемого в рамках проекта, будут входить глубоководный аппарат, способный работать в автономном режиме, донная станция связи и навигации, комплекты корабельного и вспомогательного оборудования.

«Создаваемый комплекс обеспечит решение задач во всех ранее недоступных районах мирового океана», – заявил руководитель лаборатории, главный конструктор ЦКБ МТ «Рубин» Дмитрий Семёнов,

В состав лаборатории вошли ведущие специалисты ЦКБ МТ «Рубин» в сфере морской подводной робототехники. Как сообщалось, российские ученые разработали проекты по подводному и подледному освоению недр Арктики с помощью роботов в рамках проекта «Айсберг». В том числе разрабатывается первая в мире гражданская атомная подводная лодка, при помощи которой предполагается искать полезные ископаемые.

Как заявил весной 2017 года главный конструктор ЦКБ МТ «Рубин» Евгений Торопов, подводный робот для бурения подо льдами Северного Ледовитого океана может появиться через пять лет.



(По материалам РИА Новости )