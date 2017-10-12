Дебош на борту самолета Москва-Нью-Йорк устроил топ-менеджер ЕФСР

Устроивший авиадебош на борту самолета «Аэрофлота» 8 октября, летевшего из Москвы в Нью-Йорк, пассажир бизнес-класса рейса SU102 оказался топ-менеджером Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

Известно об инциденте стало позже. 11 октября РИА Новости назвали имя авиадебшира - Алексей Васильевич Черекаев 1979 года рождения.

Источник РБК, близкий к «Аэрофлоту», подтвердил, что дебошир, устроивший драку в бизнес-классе на борту самолета Boeing 777-300ER, — это Алексей Черекаев, который возглавляет проектную группу Евразийского фонда стабилизации и развития.

В пресс-службе «Аэрофлота» рассказали, что мужчина во время полёта вел себя неадекватно, и предположили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По прилету в Нью-Йорк авиадебошира передали полиции и ФБР. Теперь в США правоохранители решают вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

Фонд позволяет своим сотрудникам летать бизнес-классом за счёт налогоплательщиков?

ЕФСР был учрежден правительствами шести стран (РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) в 2009 году. Фонд содействует странам-участницам в обеспечении долгосрочной экономической и финансовой стабильности и развитии экономической интеграции между ними. Подготовкой и воплощением в жизнь проектов фонда занимается Евразийский банк развития.