Энергетики «Челябэнерго» осветили улицы Аргаяша

На улице Кольцевая в Аргаяше появилось современное и бесперебойное освещение. Теперь вечером и ночью жителям 20 домов будет комфортнее и безопаснее добираться до дома.

Работы провели специалисты Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго». Они подключили электросети уличного освещения к максимальной мощности 3,5 кВт.

По данным пресс-службы предприятия, подключение электричества выполнено в рамках реализации программы по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».