Медведев заявил, что в России не должно быть обманутых дольщиков
12 октября 2017, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]
Российский премьер-министр в четверг, 12 октября, заявил, что на рынке долевого строительства следует срочно навести порядок.
По словам политика, понятие "обманутый дольщик" необходимо как можно скорее оставить в прошлом. Как сообщил Дмитрий Медведев в рамках заседания кабмина, несмотря на ранее принятые в стране законы, далеко не все они функционируют так, как следовало бы, передает РИА "Новости".
Председатель правительства призвал внимательно отнестись к данному вопросу.