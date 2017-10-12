Медведев заявил, что в России не должно быть обманутых дольщиков

Российский премьер-министр в четверг, 12 октября, заявил, что на рынке долевого строительства следует срочно навести порядок.

По словам политика, понятие "обманутый дольщик" необходимо как можно скорее оставить в прошлом. Как сообщил Дмитрий Медведев в рамках заседания кабмина, несмотря на ранее принятые в стране законы, далеко не все они функционируют так, как следовало бы, передает РИА "Новости".

Председатель правительства призвал внимательно отнестись к данному вопросу.