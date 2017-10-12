//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Общество 13+

Улюкаев прокомментировал видео с предполагаемой дачей взятки

12 октября 2017, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Улюкаев прокомментировал видео с предполагаемой дачей взятки

В Замоскворецком суде Москвы показали видеозапись встречи бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева и главы «Роснефти» Игоря Сечина. Запись судебных доказательств в суде запрещена.

Как сообщают журналисты из зала суда, объемная темная сумка лежала под навесом у елки позади гаража, где был припаркован служебный автомобиль Улюкаева.

Сечин принес извинения за то, что «затянул выполнение поручения» по причине командировки, и заявил, что «задание выполнено». Когда он обратил на внимание на сумку, Улюкаев взял ее в руки и понес за гараж.

Экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев заявил, что ему понравилась видеозапись. «Получил огромное удовольствие», — прокомментировал Улюкаев, сообщает Газета.ру.

Также в суде были прослушаны аудиозаписи разговоров Улюкаева и Игоря Сечина.

Ранее сообщалось, что защита Улюкаева утверждает, что экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, беря сумку с $2 млн у главы "Роснефти" Игоря Сечина, был уверен, что там вино.


 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

НС


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Путин может до конца года посетить Иран

Путин может до конца года посетить Иран

В четверг, 12 октября, стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин может посетить Иран. Данную информацию сегодня предоставил помощник главы государства Юрий Ушаков.

//В мире

Недовольная украинским законом об образовании Венгрия пригрозила Киеву санкциями

Недовольная украинским законом об образовании Венгрия пригрозила Киеву санкциями

Закон «Об образовании», принятый недавно Киевом, предполагает ограничение обучения на языках национальных меньшинств. В Будапеште считают, что правовой акт нарушает права венгров, проживающих на Украине.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Культура

Патриарх Кирилл впервые рассказал, что думает о фильме "Матильда"

Патриарх Кирилл впервые рассказал, что думает о фильме "Матильда"

В четверг, 12 октября, патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые высказался о фильме известного российского режиссера Алексея Учителя "Матильда", не упомянув, однако, названия картины.

//Общество

Улюкаев прокомментировал видео с предполагаемой дачей взятки

Улюкаев прокомментировал видео с предполагаемой дачей взятки

В Замоскворецком суде Москвы показали видеозапись встречи бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева и главы «Роснефти» Игоря Сечина. Запись судебных доказательств в суде запрещена.

//Новости ADWILE

//Хайтек

Эксперты назвали главные киберугрозы

Эксперты назвали главные киберугрозы

Специалисты по информационной безопасности назвали самые распространенные интернет-уловки, на которые может попасться любой пользователь. Выяснилось, что ключевым инструментом злоумышленников по-прежнему остается фишинг.

//Культура

Милонов хочет, чтобы актера, сыгравшего Николая II, не пускали в Россию

Милонов хочет, чтобы актера, сыгравшего Николая II, не пускали в Россию

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в четверг, 12 октября, не пускать на территорию РФ актера, сыгравшего в фильме Алексея Учителя "Матильда" роль последнего российского императора Николая II.

//Общество

Сканирование лица могут начать применять для оплаты проезда в московском метро

Сканирование лица могут начать применять для оплаты проезда в московском метро

В скором времени для оплаты проезда в метро могут начать применять биометрическую систему идентификации. "Ростелеком" уже обсудил с московскими властями возможность подобного нововведения.

//Наука

Над Землей утром пролетел большой астероид

Над Землей утром пролетел большой астероид

Утром в четверг, 12 октября, над Землей пролетел крупный астероид. Ученые отмечают, что диаметр небесного тела, пролетевшего на высоте около 42 тыс. километров над нашей планетой, достигает 15-30 метров.

//Новости партнеров

//Наука

К концу 2018 года в РФ наладят выпуск устройств для набора текста силой мысли

К концу 2018 года в РФ наладят выпуск устройств для набора текста силой мысли

К концу 2018 года в России будет налажен серийный выпуск устройств для набора текста силой мысли. Терминалы под названием "НейроЧат" предназначены для людей, которые перенесли инсульт и не могут говорить.

//Политика

Врио губернатора Псковской области назначен 42-летний Михаил Ведерников

Врио губернатора Псковской области назначен 42-летний Михаил Ведерников

Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области 42-летнего Михаила Ведерникова. Ведерников был заместителем полпреда президента в СЗФО.

//В мире

Более 70 памятников советским воинам осквернили в Польше

Более 70 памятников советским воинам осквернили в Польше

В четверг посол РФ в Польше Сергей Андреев в рамках своего выступления на международной конференции в Варшаве заявил, что за последние годы в стране были осквернены более 70 памятников советским воинам.

//Общество

Одобрен проект трамвайной линии в Троицк

Одобрен проект трамвайной линии в Троицк

Градостроительно-земельная комиссия одобрила проект планировки трамвайной линии, связывающей город Троицк с проектируемой станцией "Прокшино" Сокольнической ветки метро

//Культура

В центре Москвы установят памятник драматургу Уильяму Шекспиру

В центре Москвы установят памятник драматургу Уильяму Шекспиру

В центре Москвы планируют установить памятник выдающемуся британскому драматургу Уильяму Шекспиру. Предполагается, что монумент появится у музея "Старый английский двор" к концу 2019 года.

//Общество

В Петербурге будут создавать роботов-подводников

В Петербурге будут создавать роботов-подводников

В Петербурге состоялось открытие лаборатории Фонда перспективных исследований на базе КБ «Рубин», деятельность которой будет направлена на создание технологий роботизированных необитаемых комплексов для проведения исследований в глубоководных районах мирового океана.

//Общество

Дебош на борту самолета Москва-Нью-Йорк устроил топ-менеджер ЕФСР

Дебош на борту самолета Москва-Нью-Йорк устроил топ-менеджер ЕФСР

Устроивший авиадебош на борту самолета «Аэрофлота» 8 октября, летевшего из Москвы в Нью-Йорк, пассажир бизнес-класса рейса SU102 оказался топ-менеджером Евразийского фонда стабилизации и развития.

//Непознанное

Google Maps отретушировал фото, на котором невиданное существо на улице Франции

Google Maps отретушировал фото, на котором невиданное существо на улице Франции

Просматривая фотографии, сделанные сервисом во Франции, пользователи были напуганы тем, что они наткнулись на загадочное и пугающее существо, стоящее на фоне дверей балкона одного из зданий.

//В мире

Гройсман о заявлении Земана по Крыму: глава Чехии может быть психически болен

Гройсман о заявлении Земана по Крыму: глава Чехии может быть психически болен

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман подозревает, что президент Чехии Милош Земан психически нездоров. Об этом он заявил после заявления чешского политика о "компенсации за Крым".

//Наука

Рогозин объяснил, почему старт "Прогресса" был перенесен

Рогозин объяснил, почему старт "Прогресса" был перенесен

Запуск грузового корабля "Прогресс МС-07" к Международной космической станции перенесен на 14 октября. Старт был запланирован на 12 октября 2017 года в 12 часов 32 минуты с Байконура.

//Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко назвала размер алиментов на дочь и удивила фанатов

Виктория Дайнеко назвала размер алиментов на дочь и удивила фанатов

Скандал между певицей Викторией Дайнеко и ее бывшим мужем Дмитрием Клейманом не сбавляет обороты. На днях артистка озвучила сумму алиментов, которую она получает на ребенка, и шокировала своих фанатов.

//Происшествия

На Донбассе украинский БТР протаранил кортеж ОБСЕ

На Донбассе украинский БТР протаранил кортеж ОБСЕ

Под Авдеевкой кортеж первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александра Хуга столкнулся с БТР украинской аврмии. В результате происшествия никто не пострадал.

//Происшествия

Восьмилетняя девочка бесследно исчезла во Владимире

Восьмилетняя девочка бесследно исчезла во Владимире

Во Владимире накануне вечером бесследно исчезла восьмилетняя девочка. Около 18 часов по местному времени школьница самостоятельно ушла из дома, и до сих пор нет никакой информации о ее местонахождении.

//Культура

Завершился кастинг ведущих для программы "Жди меня"

Завершился кастинг ведущих для программы "Жди меня"

Телекомпания НТВ объявила о завершении кастинга ведущих для программы "Жди меня". Главными ведущими обновленной программы станут популярная актриса и телеведущая Юлия Высоцкая и актер театра и кино Сергей Шакуров.

//Общество

Медведев заявил, что в России не должно быть обманутых дольщиков

Медведев заявил, что в России не должно быть обманутых дольщиков

Российский премьер-министр в четверг, 12 октября, заявил, что на рынке долевого строительства следует срочно навести порядок. По словам политика, понятие "обманутый дольщик" необходимо оставить в прошлом.

//Культура

Глава ЦБ не исключила влияния песни "Мумий Тролль" на выбор дизайна новых купюр

Глава ЦБ не исключила влияния песни "Мумий Тролль" на выбор дизайна новых купюр

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выразила мнение, что на голосовавших за символ новой купюры могла повлиять песня "Мумий Тролля" "Владивосток 2000". Владивосток появится на купюре в 2000 рублей.

//Политика

Губернатор Псковской области отправлен в отставку

Губернатор Псковской области отправлен в отставку

В четверг, 12 октября, президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Псковской области. Согласно последней информации, временно исполняющим обязанности назначен Михаил Ведерников.

//Шоу-бизнес

Жена Аршавина рассказала, что влюбилась в мужчину двенадцать лет назад

Жена Аршавина рассказала, что влюбилась в мужчину двенадцать лет назад

Супруга футболиста Андрея Аршавина рассказала, когда на самом деле влюбилась в мужчину. Оказалось, что это произошло не шесть лет назад, как утверждают СМИ, а значительно раньше – двенадцать лет назад.

//Наука

Эксперт: взломать iPhone очень просто, но есть способ защититься

Эксперт: взломать iPhone очень просто, но есть способ защититься

Эксперт сделал неутешительное заявление для владельцев iPhone. Хакеры могут легко взломать смартфон и получить доступ к данным Apple ID в связи с некоторыми недоработками в операционной системе.

//Авто

«АвтоВАЗ» отзывает почти 20 тысяч автомобилей Lada Xray в России

«АвтоВАЗ» отзывает почти 20 тысяч автомобилей Lada Xray в России

«АвтоВАЗ» сообщает о том, что уже в ближайшее время на территории РФ стартует масштабная отзывная кампания, которая затронет 19 668 автомобилей модели LADA XRay. Сообщение появилось на официальном портале Росстандарта.

//Общество

Адвокат: Улюкаев думал, что в сумке, переданной Сечиным, было вино

Адвокат: Улюкаев думал, что в сумке, переданной Сечиным, было вино

В четверг адвокат бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева сделала важное заявление. По ее словам, экс-глава МЭР был убежден, что в большой сумке, переданной Сечиным, находится вино.

//Общество

Об этой любви никто не должен знать. На смену "Матильде" пришли Ленин с Арманд

Об этой любви никто не должен знать. На смену "Матильде" пришли Ленин с Арманд

Вышло исследование Ританны Армени. Книга добросовестно и тщательно описывает историю сложных отношений Владимира Ильича Ленина и революционерки Инессы Арманд. Да, да, было, было… От Матильды не успели откреститься – Инесса, ваш выход!

//Политика

Захарова отреагировала на снятие флагов с дипобъектов в США

Захарова отреагировала на снятие флагов с дипобъектов в США

Снятие флагов со зданий генконсульства РФ в Сан-Франциско и российского торгпредства в Вашингтоне является надругательством над государственным символом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

//В мире

Штурман Копылов, погибший в Сирии, будет в пятницу похоронен в Воронеже

Штурман Копылов, погибший в Сирии, будет в пятницу похоронен в Воронеже

Штурман Юрий Копылов, который погиб в Сирии, будет утром в пятницу, 13 октября, похоронен на Коминтерновском кладбище в Воронеже. Об этом сегодня сообщил представитель областного военкомата.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Путин может до конца года посетить Иран

Путин может до конца года посетить Иран

В четверг, 12 октября, стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин может посетить Иран. Данную информацию сегодня предоставил помощник главы государства Юрий Ушаков.

//В мире

Недовольная украинским законом об образовании Венгрия пригрозила Киеву санкциями

Недовольная украинским законом об образовании Венгрия пригрозила Киеву санкциями

Закон «Об образовании», принятый недавно Киевом, предполагает ограничение обучения на языках национальных меньшинств. В Будапеште считают, что правовой акт нарушает права венгров, проживающих на Украине.

//Культура

Патриарх Кирилл впервые рассказал, что думает о фильме "Матильда"

Патриарх Кирилл впервые рассказал, что думает о фильме "Матильда"

В четверг, 12 октября, патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые высказался о фильме известного российского режиссера Алексея Учителя "Матильда", не упомянув, однако, названия картины.

//Общество

Улюкаев прокомментировал видео с предполагаемой дачей взятки

Улюкаев прокомментировал видео с предполагаемой дачей взятки

В Замоскворецком суде Москвы показали видеозапись встречи бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева и главы «Роснефти» Игоря Сечина. Запись судебных доказательств в суде запрещена.

//Хайтек

Эксперты назвали главные киберугрозы

Эксперты назвали главные киберугрозы

Специалисты по информационной безопасности назвали самые распространенные интернет-уловки, на которые может попасться любой пользователь. Выяснилось, что ключевым инструментом злоумышленников по-прежнему остается фишинг.

//Культура

Милонов хочет, чтобы актера, сыгравшего Николая II, не пускали в Россию

Милонов хочет, чтобы актера, сыгравшего Николая II, не пускали в Россию

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в четверг, 12 октября, не пускать на территорию РФ актера, сыгравшего в фильме Алексея Учителя "Матильда" роль последнего российского императора Николая II.

//Общество

Сканирование лица могут начать применять для оплаты проезда в московском метро

Сканирование лица могут начать применять для оплаты проезда в московском метро

В скором времени для оплаты проезда в метро могут начать применять биометрическую систему идентификации. "Ростелеком" уже обсудил с московскими властями возможность подобного нововведения.

//Наука

Над Землей утром пролетел большой астероид

Над Землей утром пролетел большой астероид

Утром в четверг, 12 октября, над Землей пролетел крупный астероид. Ученые отмечают, что диаметр небесного тела, пролетевшего на высоте около 42 тыс. километров над нашей планетой, достигает 15-30 метров.

//Наука

К концу 2018 года в РФ наладят выпуск устройств для набора текста силой мысли

К концу 2018 года в РФ наладят выпуск устройств для набора текста силой мысли

К концу 2018 года в России будет налажен серийный выпуск устройств для набора текста силой мысли. Терминалы под названием "НейроЧат" предназначены для людей, которые перенесли инсульт и не могут говорить.

//Политика

Врио губернатора Псковской области назначен 42-летний Михаил Ведерников

Врио губернатора Псковской области назначен 42-летний Михаил Ведерников

Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области 42-летнего Михаила Ведерникова. Ведерников был заместителем полпреда президента в СЗФО.

//В мире

Более 70 памятников советским воинам осквернили в Польше

Более 70 памятников советским воинам осквернили в Польше

В четверг посол РФ в Польше Сергей Андреев в рамках своего выступления на международной конференции в Варшаве заявил, что за последние годы в стране были осквернены более 70 памятников советским воинам.

//Общество

Одобрен проект трамвайной линии в Троицк

Одобрен проект трамвайной линии в Троицк

Градостроительно-земельная комиссия одобрила проект планировки трамвайной линии, связывающей город Троицк с проектируемой станцией "Прокшино" Сокольнической ветки метро

//Культура

В центре Москвы установят памятник драматургу Уильяму Шекспиру

В центре Москвы установят памятник драматургу Уильяму Шекспиру

В центре Москвы планируют установить памятник выдающемуся британскому драматургу Уильяму Шекспиру. Предполагается, что монумент появится у музея "Старый английский двор" к концу 2019 года.

//Общество

В Петербурге будут создавать роботов-подводников

В Петербурге будут создавать роботов-подводников

В Петербурге состоялось открытие лаборатории Фонда перспективных исследований на базе КБ «Рубин», деятельность которой будет направлена на создание технологий роботизированных необитаемых комплексов для проведения исследований в глубоководных районах мирового океана.

//Общество

Дебош на борту самолета Москва-Нью-Йорк устроил топ-менеджер ЕФСР

Дебош на борту самолета Москва-Нью-Йорк устроил топ-менеджер ЕФСР

Устроивший авиадебош на борту самолета «Аэрофлота» 8 октября, летевшего из Москвы в Нью-Йорк, пассажир бизнес-класса рейса SU102 оказался топ-менеджером Евразийского фонда стабилизации и развития.

//Непознанное

Google Maps отретушировал фото, на котором невиданное существо на улице Франции

Google Maps отретушировал фото, на котором невиданное существо на улице Франции

Просматривая фотографии, сделанные сервисом во Франции, пользователи были напуганы тем, что они наткнулись на загадочное и пугающее существо, стоящее на фоне дверей балкона одного из зданий.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Гройсман о заявлении Земана по Крыму: глава Чехии может быть психически болен

Гройсман о заявлении Земана по Крыму: глава Чехии может быть психически болен

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман подозревает, что президент Чехии Милош Земан психически нездоров. Об этом он заявил после заявления чешского политика о "компенсации за Крым".

//Наука

Рогозин объяснил, почему старт "Прогресса" был перенесен

Рогозин объяснил, почему старт "Прогресса" был перенесен

Запуск грузового корабля "Прогресс МС-07" к Международной космической станции перенесен на 14 октября. Старт был запланирован на 12 октября 2017 года в 12 часов 32 минуты с Байконура.

//Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко назвала размер алиментов на дочь и удивила фанатов

Виктория Дайнеко назвала размер алиментов на дочь и удивила фанатов

Скандал между певицей Викторией Дайнеко и ее бывшим мужем Дмитрием Клейманом не сбавляет обороты. На днях артистка озвучила сумму алиментов, которую она получает на ребенка, и шокировала своих фанатов.

//Происшествия

На Донбассе украинский БТР протаранил кортеж ОБСЕ

На Донбассе украинский БТР протаранил кортеж ОБСЕ

Под Авдеевкой кортеж первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александра Хуга столкнулся с БТР украинской аврмии. В результате происшествия никто не пострадал.

//Происшествия

Восьмилетняя девочка бесследно исчезла во Владимире

Восьмилетняя девочка бесследно исчезла во Владимире

Во Владимире накануне вечером бесследно исчезла восьмилетняя девочка. Около 18 часов по местному времени школьница самостоятельно ушла из дома, и до сих пор нет никакой информации о ее местонахождении.

//Культура

Завершился кастинг ведущих для программы "Жди меня"

Завершился кастинг ведущих для программы "Жди меня"

Телекомпания НТВ объявила о завершении кастинга ведущих для программы "Жди меня". Главными ведущими обновленной программы станут популярная актриса и телеведущая Юлия Высоцкая и актер театра и кино Сергей Шакуров.

//Общество

Медведев заявил, что в России не должно быть обманутых дольщиков

Медведев заявил, что в России не должно быть обманутых дольщиков

Российский премьер-министр в четверг, 12 октября, заявил, что на рынке долевого строительства следует срочно навести порядок. По словам политика, понятие "обманутый дольщик" необходимо оставить в прошлом.

//Культура

Глава ЦБ не исключила влияния песни "Мумий Тролль" на выбор дизайна новых купюр

Глава ЦБ не исключила влияния песни "Мумий Тролль" на выбор дизайна новых купюр

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выразила мнение, что на голосовавших за символ новой купюры могла повлиять песня "Мумий Тролля" "Владивосток 2000". Владивосток появится на купюре в 2000 рублей.

//Политика

Губернатор Псковской области отправлен в отставку

Губернатор Псковской области отправлен в отставку

В четверг, 12 октября, президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Псковской области. Согласно последней информации, временно исполняющим обязанности назначен Михаил Ведерников.

//Шоу-бизнес

Жена Аршавина рассказала, что влюбилась в мужчину двенадцать лет назад

Жена Аршавина рассказала, что влюбилась в мужчину двенадцать лет назад

Супруга футболиста Андрея Аршавина рассказала, когда на самом деле влюбилась в мужчину. Оказалось, что это произошло не шесть лет назад, как утверждают СМИ, а значительно раньше – двенадцать лет назад.

//Наука

Эксперт: взломать iPhone очень просто, но есть способ защититься

Эксперт: взломать iPhone очень просто, но есть способ защититься

Эксперт сделал неутешительное заявление для владельцев iPhone. Хакеры могут легко взломать смартфон и получить доступ к данным Apple ID в связи с некоторыми недоработками в операционной системе.

//Авто

«АвтоВАЗ» отзывает почти 20 тысяч автомобилей Lada Xray в России

«АвтоВАЗ» отзывает почти 20 тысяч автомобилей Lada Xray в России

«АвтоВАЗ» сообщает о том, что уже в ближайшее время на территории РФ стартует масштабная отзывная кампания, которая затронет 19 668 автомобилей модели LADA XRay. Сообщение появилось на официальном портале Росстандарта.

//Общество

Адвокат: Улюкаев думал, что в сумке, переданной Сечиным, было вино

Адвокат: Улюкаев думал, что в сумке, переданной Сечиным, было вино

В четверг адвокат бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева сделала важное заявление. По ее словам, экс-глава МЭР был убежден, что в большой сумке, переданной Сечиным, находится вино.

//Общество

Об этой любви никто не должен знать. На смену "Матильде" пришли Ленин с Арманд

Об этой любви никто не должен знать. На смену "Матильде" пришли Ленин с Арманд

Вышло исследование Ританны Армени. Книга добросовестно и тщательно описывает историю сложных отношений Владимира Ильича Ленина и революционерки Инессы Арманд. Да, да, было, было… От Матильды не успели откреститься – Инесса, ваш выход!

//Политика

Захарова отреагировала на снятие флагов с дипобъектов в США

Захарова отреагировала на снятие флагов с дипобъектов в США

Снятие флагов со зданий генконсульства РФ в Сан-Франциско и российского торгпредства в Вашингтоне является надругательством над государственным символом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

//В мире

Штурман Копылов, погибший в Сирии, будет в пятницу похоронен в Воронеже

Штурман Копылов, погибший в Сирии, будет в пятницу похоронен в Воронеже

Штурман Юрий Копылов, который погиб в Сирии, будет утром в пятницу, 13 октября, похоронен на Коминтерновском кладбище в Воронеже. Об этом сегодня сообщил представитель областного военкомата.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

ювелирная неделя моды

//Мы в соцсетях

//Новости Redtram

//Наши партнеры