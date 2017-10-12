Улюкаев прокомментировал видео с предполагаемой дачей взятки

В Замоскворецком суде Москвы показали видеозапись встречи бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева и главы «Роснефти» Игоря Сечина. Запись судебных доказательств в суде запрещена.

Как сообщают журналисты из зала суда, объемная темная сумка лежала под навесом у елки позади гаража, где был припаркован служебный автомобиль Улюкаева.

Сечин принес извинения за то, что «затянул выполнение поручения» по причине командировки, и заявил, что «задание выполнено». Когда он обратил на внимание на сумку, Улюкаев взял ее в руки и понес за гараж.

Экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев заявил, что ему понравилась видеозапись. «Получил огромное удовольствие», — прокомментировал Улюкаев, сообщает Газета.ру.

Также в суде были прослушаны аудиозаписи разговоров Улюкаева и Игоря Сечина.

Ранее сообщалось, что защита Улюкаева утверждает, что экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, беря сумку с $2 млн у главы "Роснефти" Игоря Сечина, был уверен, что там вино.





