Вышло исследование Ританны Армени «Об этой любви никто не должен знать». Книга добросовестно и тщательно описывает историю сложных отношений Владимира Ильича Ленина и революционерки Инессы Арманд. Да, да, было, было… От Матильды не успели откреститься – Инесса, ваш выход!



Автор – итальянка, где ей понять, какую мину она подложила в диковинное поле русского сознания. Ленин! Вождь мирового пролетариата! И он – хохотал, как дитя, в парижских кафе, сидя за столиком с красавицей женой крупного буржуя (Александр Арманд был текстильным фабрикантом). И не только сидел он за столиками, а даже одно время жил в интересном составе семьи: жена Надежда Константиновна, её мать, Инесса, её дети от брака с Армандом… Дулась на происходящее только мать Надежды Константиновны, остальные, как поклонники романа Чернышевского «Что делать?», знали, что делать. Новая мораль учила свободе чувств и осуждала ревность и собственничество в браке. Во всяком случае революционеры презирали эти мещанские катаклизмы. Оказывается, в архивах КПСС сохранилось неотправленное письмо Инессы Ленину, и оно сомнений не оставляет. Оказывается, сама Коллонтай написала роман «Большая любовь», и он навеян именно этой драматической историей. За гробом Инессы (в октябре 1920 года она умерла от холеры на Кавказе) вождь шёл пешком от Казанского вокзала до Кремля в ужасном состоянии. Ни одна женщина не могла похвалиться, что вызвала в сумрачном, маниакально заточенном на революцию существе вождя чувство такой силы. По всем меркам это была исключительная страсть – и страсть взаимная. Ленин боролся с этой страстью, считал, что она может повредить делу революции, рвал с Инессой романтические отношения (другом и соратником она оставалась всегда) – и вновь возвращался.



Никакой грязи, никакого разврата между Лениным и Инессой Арманд не было, а была сложная романическая связь между двумя незаурядными, сильными и страстными людьми. Так оставьте Наполеону его Жозефину, оставьте Николаю Второму его Матильду, Ленину – его Инессу и даже Сталину – его Надежду. И они были отчасти человеками, и они любили и страдали.



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