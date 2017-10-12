Во время судебного процесса Улюкаев читает "Процесс" Кафки
12 октября 2017, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 12 октября, бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев рассказал журналистам, какую книжку читает.
Оказалось, что экс-глава МЭР, подозреваемый в получении крупной взятки, выбрал произведение "Процесс" Франца Кафки. Об этом Улюкаев сообщил в Замоскворецком суде столицы, где в настоящий момент проходит заседание по его делу, передает издание "Известия".
Ранее бывший министр появлялся в зале суда с книгой "Апология Сократа", автором которой является философ Платон. До этого он читал Чехова и Толстого.