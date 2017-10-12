Что делает человека счастливым?

Заведующий дневным стационаром № 2 пензенской областной психиатрической больницы им. К. Р. Евграфова Алексей Кукушкин рассказывает, почему так сложно определить, что такое счастье.



Само по себе понятие «счастье» вызывает достаточно много вопросов. Различные словари определяют его как «чувство полного, наивысшего удовлетворения», или «состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни». В последнее время, из-за сложностей с определением в позитивной психологии «счастье» заменяется «более научным» понятием «субъективное благополучие».



Интерес к изучению счастья и того, какими свойствами должен обладать человек, чтобы быть счастливым, есть в обществе с давних пор. В последние десятилетия к изучению этого вопроса присоединились социология, культурология, психология и другие дисциплины со своими методами и экспериментами. И, несмотря на то, что исчерпывающего ответа пока нет, уже получены данные о некоторых факторах, которые связаны или, напротив, не связаны со счастьем. Оказывается, счастье напрямую не связано с материальным благополучием.



Конечно, если человек не может удовлетворить свои базовые потребности, например, в еде и безопасности, то это помешает ему чувствовать себя счастливым. Но после повышения благосостояния до того уровня, при котором люди имеют возможность хорошо и здорово питаться, получать медицинское обслуживание, крышу над головой, образование для себя и своих детей и т. д., большее значение имеет не количество денег, а то, на что их тратить, и какое значение им придавать. Удовлетворение своих действительно глубинных личностных психологических потребностей положительно связано с уровнем счастья. Те же, кто склонен к примитивному потребительству и придает большое значение деньгам, более несчастны. Также выяснилось, что люди могут быть счастливы вне зависимости от наличия очевидных причин. Внешние факторы (например, место, в котором нам довелось родиться, и социальные условия) оказывают не такое значительное влияние на уровень счастья, как наши личностные особенности и результаты нашего выбора, действий, целей, которые мы ставим, и отношений, которые мы устанавливаем с другими людьми.

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