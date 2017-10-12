Создание одного рабочего места в моногородах обходится казне в 23 млн рублей

Согласно официальной статистике, в России 313 моногородов с населением 14 млн человек – больше Москвы. В советские времена моногорода часто строили вдали от промышленных центров, и теперь проблема занятости стала головной болью властей – людям некуда податься.



Весной 2017 г. Счётная палата РФ представила отчёт о проверке расходования средств Фондом развития моногородов. Оказалось, что денег выделено куда больше реальных потребностей: в 2014–2015 гг. в фонд из федерального бюджета в виде субсидий было направлено 7,5 млрд руб., в 2016-м – 7,2 млрд рублей. Объём неиспользованной субсидии составил 2,2 млрд рублей. Неосвоенные деньги фонд, являющийся некоммерческой организацией, держал в банке, получив навар в 260 миллионов. Это при том, что значительную часть расходов составили вовсе не вложения в тружеников глубинки, где зарплата 30 тыс. руб. – за счастье, а обучение «команд, управляющих проектами развития моногородов».



Стоимость обучения одного слушателя в «Сколково» составила 846,2 тыс. рублей. Как отметил в докладе аудитор Сергей Агапцов, этот ценник в 11 раз превышает среднероссийский, предлагаемый по аналогичным программам ведущими образовательными организациями. В бюджете фонда на 2016 г. заложили на эту забаву 1,3 млрд руб., хотя большинство прошедших обучение «не связывают свою трудовую деятельность с работой в моногородах».



Счётная палата установила, что в 2015– 2016 гг. фондом было заключено 16 соглашений по развитию инфраструктуры моногородов на 10,5 млрд руб., из них 8,2 млрд руб. софинансируются фондом. Завершено строительство только по трём соглашениям. Ещё по четырём проектам фонд перечислил 531 млн руб., а потом финансирование почему-то остановил. В итоге результат от вложений – нулевой.



Но если посмотреть отчёты самого фонда, его деятельность мегауспешна: показатели по созданию рабочих мест в моногородах превышены в 6 раз. Но в абсолютных цифрах это всего 1506 мест за три года. И на эту благую цель угрохано 3,5 млрд рублей. Получается, создание одного рабочего места в моногородах обходится казне в 23 млн рублей.



Старт господдержке моногородов дал легендарный кризис в Пикалёво 2008 года. Но только 8 лет спустя додумались не просто оплачивать работу неэффективных производств.



С февраля 2016 г. по сегодняшний день создано 23 Тора – «территорий опережающего развития». Главная привлекательность территории для инвесторов – сниженные ставки соцсборов. В то же время, по оценкам Минэкономразвития, в «красной зоне» остаются 75 моногородов.



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