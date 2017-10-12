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Демократия по-кански, или До каких правовых пустышек мы докатились

12 октября 2017, 10:49 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Демократия по-кански, или До каких правовых пустышек мы докатились

Демократия по-кански, или До каких правовых пустышек мы докатились. Вот мы всё костерим допустивших ошибку врачей, учителей-сухарей, от которых бегут детки, гаишников в кустах… Мы замечаем простую некомпетентность и то, что доставляет нам неудобство. Что же мы депутатство принижаем собственноручно!

«Большими потерями для Виктора Толоконского обернулось и решение отобрать у красноярцев и жителей других муниципалитетов право напрямую выбирать своих глав», – пишет в статье «В Красноярском крае закончилась эпоха губернаторов-варягов» известный политический обозреватель Александр Чернявский.

Если про отмену прямых выборов и сжимание демократии наше издание писало неоднократно, то про ситуацию, созданную некоторыми подковёрными братцами из серого дома, мы пишем впервые. Итак, многострадальный Канский район. В последнее время про город Канск мы слышим постоянно, даже мэра чуть не сняли. Вроде там как-то спокойно было, но оказалось, «а зори там не тихие».

Приезжаем под стон телефонных голосов на встречу с независимыми депутатами и представителями различных партий и узнаём, что Канский район неуставной. Год живёт местный парламент с председателем, который считает, что он работает в правовом поле.

5 октября 2016 года на заседании первой, организационной сессии Канского районного Совета депутатов шестого созыва было принято решение №1-1 «Об избрании председателя Канского районного Совета депутатов», в соответствии с которым на должность председателя Канского районного Совета депутатов шестого созыва на НЕПОСТОЯННОЙ основе выбран Костюков Владимир Николаевич.

Данное решение противоречит действующему Уставу Канского района, где в п.3 ст. 31 сказано, что председатель Совета депутатов осуществляет свои полномочия на ПОСТОЯННОЙ основе. Тем самым на первой сессии районного Совета был грубо нарушен основной закон Канского района – Устав.

В своё время Межрайонная прокуратура в лице прокурора Фёдорова Е.В. опротестовала решение Канского районного Совета депутатов. В дальнейшем и Канский районный суд указал районным депутатам на незаконность принятого решения. Но вот уже год нарушение не устранено…

Как вы думаете, почему? Думаете, депутаты все «одобрямс», равнодушны и равно приближены к партии власти, бюджету, телу властному… Нет, некоторые самодостаточны и образованны, а главное – так же, как и Костюков со товарищи из администрации района, неравнодушны к чаяниям и бедам жителей.

Как вы догадались, речь идёт не про исполнительную власть, а про законодательную.

Так вот, депутаты обращались неоднократно в прокуратуру и суды, и удивительным образом краевой суд отменил решение Канского районного и «одобрил» фактически работу председателя Костюкова на непостоянной основе, то есть не получающего зарплату из казны. Милое дело! Бюджет и деньги народные сохраняем.

Только вот, уважаемый читатель, а лучше прокурор независимый, вдумайтесь. В Канском районном Совете на благо многотысячного населения ПРОФЕССИОНАЛЬНО работают два человека: специалист (назовём его делопроизводитель) и водитель.

Что, Канский район мало зарабатывает? Его вклад в экономику региона и страны ничтожен? Нет же, силён он. Почему подменяются законы самоуправления? Как можно контролировать исполнительную власть, если ты сыт «на пенсионном обеспечении». Так образно называется ведомство, где служит Костюков. Заметим, СЛУЖИТ! Где получаешь оклад, тому и служишь.

Как можно работать два дня в неделю на население, когда все остальные депутаты тоже в поту и заботах трудятся на других нивах? Неужели работы нет у депутатов? Вот скажите, кого возит штатный водитель? Кто, когда и с какой частотой выезжает на депутатские проверки? Или в Канском районе нет коррупционных проявлений? Чиновники – трудоголики и передовики всех депутатских «спартакиад» края?

Отчего возмущаются депутаты на встрече с журналистами? Они же всё понимают. Независимый депутат Владимир Цуканов: «Костюков замечательный человек, мы не против него и даже голосовали за его председательство. Но он должен работать ежедневно на народ и районный Совет».

«Устав не дышло. Его нельзя менять под каждого нового председателя. Хочешь работать в пенсионном фонде, работай! А в Совете должны работать профессионалы. У нас дел по горло», – считает председатель фракции ЛДПР в Канском Райсовете Геннадий Князев.

Леана Федосеева, депутат от КПРФ, ещё более категорична: «Мы прошли все инстанции. Уже и прокуратура нас не защищает. Если на первых сессиях при Костюкове юристконсульт Райсовета возмущался, иногда голос протеста подавал, то сейчас нас обслуживает юрист администрации района. А нашего райсоветовского юрисконсульта сократили… Когда я обращаюсь с единственному представителю в Райсовете Ольге Владимировне Игнатовой, она мне заявляет: нет команды Костюкова. Согласуйте, тогда я вам помогу. Как можно так работать? Мы собираем сходы граждан, районная власть противодействует».

Депутат райсовета от КПРФ Николай Смолин: «Мы же в правовых вопросах не очень компетентны, чтобы запрос сделать или какую бумагу подготовить, ответ граждан приготовить. А у нас нет помощников, одни противодействия. И в том, что мы уже год работаем, нарушая фундаментальные основы самоуправления, виновата власть. Партия власти. Нам год через суд обещали устранить. Не устранили».

Депутаты районного Совета от фракции ЛДПР и КПРФ обратились за помощью по восстановлению законности в Канском районном Совете к депутатам Законодательного Собрания Красноярского края и Государственной Думы РФ, в том числе и к Союзу журналистов Красноярского края.

Мы же затронем еще пару аспектов, на которые указывает известный аналитик Александр Чернявский. В той же статье в «Красноярской газете» он пишет: «Туманна пока судьба первого заместителя губернатора Сергея Пономаренко. Сергей Александрович персонаж по-своему незаурядный, который смог по максимуму использовать для своего возвышения политическую беспомощность последних двух губернаторов. Именно он получил огромную выгоду от отмены прямых выборов в крае». Что или кто мог повлиять на отмену решения Канского районного суда в краевых коридорах, что привело к нарушению Главного закона района – Устава районного Совета?

Почему же на местах мы принимаем законы под конкретную личность? Отчего депутатская деятельность ничтожна, роль и вес депутатов на местах принижен?

И совсем постыдно то, что партия власти в Канском районе устраивает «гонения» на оппозицию (ТВ, газеты, моральное давление). Чуть ли не ежедневно стыдят неугодных им депутатов. Мол, часть депутатов не желает работать, срывает сессии и все такое. А всё дело в том, что принимать любые решения в Райсовете «Единая Россия» может – имеется 11 голосов. А устав изменить и окончательно подмять под себя всё и вся не хватает как раз тех самых 6-7 депутатов.

Так, может, к чёртовой матери отменить и разогнать все райсоветы? Всё и так управляется исполнительной властью. Сделать в регионе одну управленческую вертикаль и не пудрить мозги избирателям.

 

Андрей Думанский

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Село катится в многомиллионные городские агломерации

Село катится в многомиллионные городские агломерации

Несколько лет назад активно вбрасывалась идея создания нескольких многомиллионных городских агломераций. Туда должны переехать жители села и сельских поселений – а это более 37 миллионов человек.

//Наука

Над Землей утром пролетел большой астероид

Над Землей утром пролетел большой астероид

Утром в четверг, 12 октября, над Землей пролетел крупный астероид. Ученые отмечают, что диаметр небесного тела, пролетевшего на высоте около 42 тыс. километров над нашей планетой, достигает 15-30 метров.

//Общество

В Москве запретят парковку во дворах домов по программе реновации

В Москве запретят парковку во дворах домов по программе реновации

В столице в новых дворах жилых домов, которые будут построены в рамках программы реновации, могут ввести запрет на парковку автомобилей. Попасть на прилегающую к домам территорию смогут только пожарные и реанимобили.

//Метеоновости

Почти половина месячной нормы осадков выпадет в Москве за три дня

Почти половина месячной нормы осадков выпадет в Москве за три дня

Почти половина месячной нормы осадков выпадет в Москве за ближайшие три дня. Данную информацию предоставили синоптики, которые отметили, что сегодня ожидаются дожди средней интенсивности.

//Происшествия

Маленькая девочка скончалась в Волгограде из-за отравления грибами

Маленькая девочка скончалась в Волгограде из-за отравления грибами

Восьмилетняя жительница Волгоградской области отравилась грибами и умерла. Несколько дней назад школьница и ее родители съели грибы, которые были самостоятельно собраны в лесу в Еланском районе.

//В мире

СМИ: Турция стягивает танки к границе с Ираком

СМИ: Турция стягивает танки к границе с Ираком

В четверг, 12 октября, в СМИ появилась информация о том, что танковые подразделения из разных военных частей Турции в настоящий момент стягиваются в провинцию Ширнак, которая граничит с Ираком.

//Шоу-бизнес

Бывший муж Виктории Дайнеко опубликовал фото с подросшей дочкой

Бывший муж Виктории Дайнеко опубликовал фото с подросшей дочкой

Бывший муж Виктории Дайнеко опубликовал на своей страничке в соцсети Instagram снимок с маленькой дочерью. Вероятно, мать ребенка придет в ярость, поскольку она еще ни разу не показывала малышку в сети.

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