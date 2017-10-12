В Москве запретят парковку во дворах домов по программе реновации

В столице в новых дворах жилых домов, которые будут построены в рамках программы реновации, могут ввести запрет на парковку автомобилей. Попасть на прилегающую к домам территорию смогут только пожарные и реанимобили.

Об этом заявил сооснователь одного из крупнейших архитектурных консорциумов города Юрий Шередега после консультаций с жителями района Хорошево-Мневники, пишет «РГ». Для жильцов будет предусмотрен отдельный паркинг. Проекты таких дворов предусматривают только площадки для отдыха взрослых и детей, а также клумбы и палисадники.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия поддержала проект поправок в законопроект о налоговых льготах для участников реновации.